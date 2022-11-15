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Данк свінгмена "Х'юстона" на плечах суперника: момент дня в НБА

Фото: Ефектний слемданк Кеньйона Мартіна-молодшого (yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Кидок згори легкого форварда "Х'юстон Рокетс" Кеньйона Мартіна-молодшого очолив підбірку найвидовищніших миттєвостей вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Епізод за участі 21-річного баскетболіста трапився під завісу третьої чверті. На той момент техасці вже всерйоз відставали від "Лос-Анджелес Кліпперс". Свінгмен "Рокетс" відважно пішов на двох опонентів, а потім з-під гіганта Зубаца виконав данк.

Імпульс для вольової перемоги "Х'юстона" Мартін-молодший, однак, надати не зміг. Господарі паркету без шансів поступилися "Кліпперс" (106:122) і залишилися безнадійним аутсайдером Західної конференції НБА.

Сам легкий форвард провів на майданчику 20,5 хвилин. У його активі 8 очок, 5 підбирань і 1 асист. Найрезультативнішим у складі "Рокетс" став Джейлен Грін. Оборонець набрав 25 пунктів, а також оформив 6 підбирань і 7 передач.

Хто такий Кеньйон Мартін-молодший

Молодий баскетболіст із Каліфорнії, син першого номера драфту-2000 Кеньйона Мартіна, який захищав кольори "Нью-Джерсі", "Денвера", "Кліпперс", "Нью-Йорк Нікс" і "Мілуокі".

Навчався в Академії IMG. Був обраний "Сакраменто Кінгз" у другому раунді драфту в 2020 році та був обміняний у "Х'юстон". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2020/21.

Досвід здобув у фарм-клубі "Рокетс" – "Ріо-Гранде Веллей Вайперс". Увійшов до команди новачків G-Ліги (2021).

До слова, напередодні хіт-парад НБА очолив форвард Мету з обойми "Сакраменто Кінгз".

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