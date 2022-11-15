Данк свингмена "Хьюстона" на плечах соперника: момент дня в НБА

Эпизод с участием 21-летнего баскетболиста случился под занавес третьей четверти. На тот момент техасцы уже всерьез отставали от "Лос-Анджелес Клипперс". Свингмен "Рокетс" смело пошел на двух оппонентов, а затем из-под гиганта Зубаца исполнил данк.

Импульс для волевой победы "Хьюстона" Мартин-младший, однако, предоставить не смог. Хозяева паркета без шансов уступили "Клипперс" (106:122) и остались безнадежным аутсайдером Западной конференции НБА.

Сам легкий форвард провел на площадке 20,5 минут. В его активе 8 очков, 5 подборов и 1 ассист. Самым результативным в составе "Рокетс" стал Джейлен Грин. Защитник набрал 25 пунктов, а также оформил 6 подборов и 7 передач.

Кто такой Кеньон Мартин-младший

Молодой баскетболист из Калифорнии, сын первого номера драфта-2000 Кеньона Мартина, защищавшего цвета "Нью-Джерси", "Денвера", "Клипперс", "Нью-Йорк Никс" и "Милуоки".

Учился в Академии IMG. Был выбран "Сакраменто Кингз" во втором раунде драфта в 2020 году и был обменен в "Хьюстон". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

Опыт получил в фарм-клубе "Рокетс" – "Рио-Гранде Вэллей Вайперс". Вошел в команду новичков G-Лиги в 2021-м.