Данк плеймейкера "Оклахомы" сквозь руки двух оппонентов: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний канадец больше всего запомнился эпизодом под занавес третьей четверти противостояния с "Детройтом". Он смело пошел в атаку с левого края и, несмотря на сопротивление соперников, эффектно уложил сверху двумя руками.

Стараниями Гилджеса-Александера и других "Тандер" одержали уверенную домашнюю победу (124:112). "Оклахома" идет среди лидеров Западной конференции НБА, проиграв лишь один матч из четырех стартовых. В то же время рекорд "Пистонс" – 2:2.

Гилджес-Александер остановился в шаге от дабл-дабла. За почти 33 минуты на паркете он набрал 32 очка, сделал 9 подборов и отдал 4 передачи. Самым же результативным в составе "Детройта" стал защитник Джейден Айви (20 пунктов).

Кто такой Шей Гилджес-Александер

Уроженец Торонто, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Задрафтованный "Шарлоттом" в 2018 году под 11-м номером, но был сразу обменян в "Лос-Анджелес Клипперс".

В составе калифорнийцев провел сезон 2018/19. Затем вместе с Данило Галлинари и пиками драфта поехал в "Оклахому" в обмен на Пола Джорджа. В прошлом году он обязался выступать за сборную Канады в течение трех лет. Завоевал с командой "бронзу" ЧМ-2023.

В 2020 году подписал партнерский договор по Converse. Кузен Гилджиса-Александера – Никелл Александер-Уокер – начал второй сезон подряд в составе "Миннесоты".