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Михайлюк не зіпсував переможної каші "Бостона": відео дебюту за "Селтікс" у НБА

Вашингтон, Вівторок 31 жовтня 2023 10:22
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Михайлюк не зіпсував переможної каші "Бостона": відео дебюту за "Селтікс" у НБА Фото: Святослав Михайлюк провів перші хвилини в регулярці (bdtonline.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Святослав Михайлюк дебютував за "Бостон Селтікс" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації 2023/24 проти "Вашингтон Візардс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Зірка збірної України розпочав черговий матч на лаві запасних бостонців. У стартовій п'ятірці "Селтікс" натомість вийшли Холідей, Вайт, Порзінгіс, Тейтум і Браун.

Михайлюк у грі провів майже 5 хвилин. За відведений час він встиг набрати 3 очки та оформив 1 асист. Універсальний баскетболіст двічі кидав із-за "дуги", а влучним виявився один із його кидків. За статистичним показником "плюс-мінус" українець вийшов на результат +1.

Стараннями Михайлюка та інших "Бостон" здобув упевнену перемогу на виїзді (126:107). "Селтікс" виграли три з трьох стартових матчів сезону. Найрезультативнішим у складі бостонців цього разу став Джейлен Браун (36 пунктів, 6 підбирань, 2 передачі).

Святослав Михайлюк у 2023 році

Сезон 2022/23 Михайлюк розпочав у складі "Нью-Йорка", а завершив – у майці "Шарлотта". Там українець демонстрував непогану гру зі середніми цифрами 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі та 0.7 перехоплень за 22.5 хвилини на паркеті.

Із "Бостоном" Михайлюк підписав негарантований контракт у вересні. Угода розрахована на 1 рік. Заради виступів за океаном українець відмовився від пропозиції афінського "Панатінаїкоса". Перед стартом сезону договір став постійним, а зарплата Михайлюка зросла 1,17 млн доларів.

У передсезонних матчах Михайлюк непогано себе проявив. Універсал виходив на паркет у трьох поєдинках "Селтікс". Найрезультативніший матч він зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин у грі.

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НБА з Джеймсом на чолі.

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