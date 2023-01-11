Данк лідера "Портленда" у силовій манері не врятував від поразки: момент дня в НБА

Зірка "Портленда" запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті двобою з "Орландо". Він легко пройшов Вагнера на лінії штрафних кидків і сміливо пішов на Ентоні. Зрештою, "на плечах" останнього Ліллард закинув м'яч згори.

Цих та інших зусиль плеймейкера, однак, забракло "Трейл Блейзерс" для домашньої перемоги. "Меджик" виграли з невеликою перевагою (109:106) і залишили обидві команди за межами зони плей-офф. Наразі "Портленді" йде 11-м у Західній конференції НБА, а "Орландо" – лише 13-й на Сході.

Сам Ліллард став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 30 очок, зробив 4 підбирання і віддав 5 передач. На паркеті американець провів майже 39 хвилин.

Хто такий Дем'єн Ліллард

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав "Вебер Стейт Вайлдкетс" (штат Юта). Обраний "Портлендом" під 6-м номером на драфті НБА-2012.

Нинішній сезон – 11-й у майці "Трейл Блейзерс". Із Ліллардом орегонці 8 разів проходили у плей-офф асоціації. Найвище досягнення – програний "Голден Стейт Ворріорз" фінал конференції в 2019 році.

Учасник Матчу всіх зірок НБА (6 разів), володар призу Новачок року (2013). Випустив 4 студійні альбоми в жанрі хіп-хоп під псевдонімом Dame D.O.L.L.A., а також разом зі Снуп Доггом і Дірріком Мілано записав сингл Kobe на честь Кобі Браянта.