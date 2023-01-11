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Данк лидера "Портленда" в силовой манере не спас от поражения: момент дня в НБА

Фото: Дамиан Лиллард именно с тем постер-данком (facebook.com/trailblazers)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дамиан Лиллард оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Портленда" запомнилась эпизодом под занавес третьей четверти поединка с "Орландо". Он легко прошел Вагнера на линии штрафных бросков и смело пошел на Энтони. В конце концов "на плечах" последнего Лиллард забросил мяч сверху.

Этих и других усилий плеймейкера, однако, не хватило "Трэйл Блэйзерс" для домашней победы. "Мэджик" выиграли с небольшим преимуществом (109:106) и оставили обе команды вне зоны плей-офф. В данный момент "Портленд" идет 11-м в Западной конференции НБА, а "Орландо" – лишь 13-й на Востоке.

Сам Лиллард стал самым результативным в матче. Он набрал 30 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач. На паркете американец провел около 39 минут.

Кто такой Дамиан Лиллард

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал "Вебер Стэйт Уайлдкэтс" (штат Юта). Выбран "Портлендом" под 6-м номером на драфте НБА-2012.

Нынешний сезон – 11-й в майке "Трэйл Блэйзерс". С Лиллардом орегонцы 8 раз проходили в плей-офф ассоциации. Наивысшее достижение – проигранный "Голден Стэйт Уорриорз" финал конференции 2019 года.

Участник Матча всех звезд НБА (6 раз), обладатель приза Новичок года (2013). Выпустил 4 студийных альбома в жанре хип-хоп под псевдонимом Dame D.O.L.L.A., а также вместе со Снуп Доггом и Дирриком Милано записал сингл Kobe в честь Коби Брайанта.

К слову, накануне "Денвер" возглавил хит-парад ассоциации результативным выходом из обороны.

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