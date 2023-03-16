Данк лідера "Бостона" однією рукою за ціною травми: момент дня в НБА

Зірка "Селтікс" запам'ятався моментом у середині третьої чверті. В атаці бостонців він отримав передачу на хід від Смарта та в боротьбі правою оформив слемданк. Центровий "Міннесоти" Гобер так активно заважав Тейтуму, що відправив того в легкий нокдаун.

Утім, лідер "Бостона" продовжив матч і доклався до виїзної перемоги команди (104:102). "Селтікс" продовжили переслідування "Мілуокі" нагорі Східної конференції НБА. Натомість "Тімбервулвз" ідуть на 8-й сходинці на Заході.

Сам Тейтум провів у грі майже 37 хвилин. За цей час він встиг набрати 22 очки, зробив 12 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став його одноклубник Джейлен Браун (35 пунктів, 10 підбирань).

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса (штат Міссурі), на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Бостоном" під 3-м номером на драфті НБА-2017.

Проводить шостий сезон у лавах "Селтікс". Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок НБА і Найцінніший гравець виставкового поєдинку-2023. Став олімпійським чемпіоном Токіо в складі збірної США. Заробить 195 млн доларів за контрактом із "Бостоном" до 2025 року.

Товаришує з лідером хокейної "Флориди Пантерз" Меттью Ткачуком і екс-центровим "Сакраменто" Гаррі Джайлсом. Став обличчям мережі піцерій Imo's Pizza та бренду Air Jordan.