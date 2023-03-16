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Данк лидера "Бостона" одной рукой ценой травмы: момент дня в НБА

Фото: Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл в Миннеаполисе (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Селтикс" запомнился моментом в середине третьей четверти. В атаке бостонцев он получил передачу на ход от Смарта и в борьбе правой оформил слэм-данк. Центровой "Миннесоты" Гобер так активно мешал Тейтуму, что отправил того в легкий нокдаун.

Впрочем, лидер "Бостона" продолжил матч и приложился к выездной победе команды (104:102). "Селтикс" продолжили преследование "Милуоки" наверху Восточной конференции НБА. "Тимбервулвз" же идут на 8-й строчке на Западе.

Сам Тейтум провел в игре около 37 минут. За это время он успел набрать 22 очка, сделал 12 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в поединке стал его одноклубник Джейлен Браун (35 пунктов, 10 подборов).

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса (штат Миссури), на студенческом уровне выступал за Университет Дюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером на драфте НБА-2017.

Проводит шестой сезон в рядах "Селтикс". Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА и Самый ценный игрок выставочного поединка-2023. Стал олимпийским чемпионом Токио в составе сборной США. Заработает 195 млн долларов по контракту с "Бостоном" до 2025 года.

Дружит с лидером хоккейной "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачуком и экс-центровым "Сакраменто" Гарри Джайлсом. Стал лицом сети пиццерий Imo's Pizza и бренда Air Jordan.

К слову, накануне защитник "Кливленда" Леверт возглавил хит-парад моментов с сольным проходом против "Шарлотта".

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