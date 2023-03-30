У Данії заявили про брак ресурсів для виконання зобов'язань перед НАТО

У Данії сумніваються у наявності ресурсів для захисту території своєї держави та виконання зобов'язань перед НАТО.

Про це заявив командувач сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Данія є одним із засновників НАТО, однак після завершення холодної війни країна серйозно скоротила свій військовий потенціал. І зараз не вистачає ресурсів для виконання завдання від Північноатлантичного Альянсу створити важку піхотну бригаду.

"Нам потрібно стати сильнішими і виправити все те, чим ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінської стіни", - заявив Нільсен.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Данії оголосив, що країна має намір повернути витрати на цільовий рівень НАТО в 2% ВВП.