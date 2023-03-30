RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Дании заявили о нехватке ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО

Фото: У Дании не хватает ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Дании сомневаются в наличии ресурсов для защиты территории своего государства и выполнении обязательств перед НАТО.

Об этом заявил командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дания является одним из основателей НАТО, однако после завершения "холодной войны" страна серьезно сократила свой военный потенциал. И сейчас не хватает ресурсов для выполнения задачи от Североатлантического Альянса создать тяжелую пехотную бригаду.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", - заявил Нильсен.

После российского полномасштабного вторжения в Украину правительство Дании объявило, что страна намерена вернуть расходы на целевой уровень НАТО в 2% ВВП.

Ранее мы писали, Дания присоединилась к бойкоту фехтовальных соревнований из-за возвращения русских и белорусских спортсменов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДания