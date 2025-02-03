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У Данії заявили про готовність дозволити США збільшити військову присутність у Гренландії

Фото: премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна може дозволити Сполученим Штатам Америки посилити свою військову присутність у Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відомо, наразі у Гренландії знаходиться лише одна американська військова база, задача якої виявляти ракетні загрози. Однак Фредеріксен, Вашингтон у військовому плані може мати "більше можливостей" на острові.

"Я повністю згодна з американцями, що Арктичний регіон стає все більш важливим, коли ми говоримо про оборону, безпеку та стримування. І можна знайти спосіб забезпечити сильніші сліди (США, - ред.) в Гренландії", - сказала вона.

Фредеріксен зауважила, що Данія та НАТО теж готові масштабуватися в регіоні.

"Отже, якщо мова йде про безпеку нашої частини світу, ми можемо знайти шлях вперед", - наголосила Фредеріксен повторивши, що Гренландія є частиною Данії, яка "не продається".

Позиція Трампа щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп знову заявляв, що хоче купити Гренландію. Ці його наміри підтвердив і державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Трамп серйозно налаштований на купівлю острова Гренландія, який зараз перебуває у складі Данії і це є "його пріоритетом".

Водночас, у НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.

Докладніше про те, що стоїть за "планами" Трампа щодо Гренландії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДаніяГренландия