У Данії засудили росіянина, який намагався за допомогою афери викрасти 3,5 млрд доларів

Суд у Данії засудив громадянина РФ до трьох років в'язниці та депортації за спробу шахрайства в особливо великих розмірах під час підготовки афери на 3,5 млрд доларів проти Центрального банку Данії.

Повідомляється, що 53-річний чоловік підробив документи та представлявся співробітником інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центробанк виплатити йому гроші. Він був заарештований минулого року після того, як направив кілька електронних листів і навіть особисто з'явився до банку Копенгагена.

Під час оголошення звинувачення прокурор назвав цей випадок незвичайним і навіть екстраординарним і сказав, що Центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина у ймовірному злочині і звернувся до поліції для його перевірки.