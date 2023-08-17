RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Дании осудили россиянина, который пытался с помощью аферы похитить 3,5 млрд долларов

Фото: в Дании осудили россиянина, который пытался с помощью аферы похитить 3,5 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд в Дании приговорил гражданина РФ к трем годам тюрьмы и депортации за попытку мошенничества в особо крупных размерах при подготовке аферы на 3,5 млрд долларов против Центрального банка Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что 53-летний мужчина подделал документы и представлялся сотрудником инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центробанк выплатить ему деньги. Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.

Во время объявления обвинения прокурор назвал этот случай необычным и даже экстраординарным, и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в вероятном преступлении и обратился в полицию для его проверки.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве мошенников, которые помогали гражданам РФ "трудоустроиться" в странах ЕС. К афере причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Данияаферисты