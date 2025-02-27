У Данії учням заборонили смартфони в школах: що це змінить для дітей
У Данії ухвалили рішення про заборону мобільних телефонів у школах та позашкільних закладах. Відповідно до рекомендацій урядової комісії, дітям до 13 років також не слід мати власні смартфони або планшети.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Уряд змінить законодавство, щоб зробити всі школи країни, де навчаються діти віком від 7 до 16-17 років, вільними від телефонів. Це рішення є зміною попередньої позиції влади, яка раніше відмовлялася вводити такі обмеження.
Комісія, створена прем'єр-міністром у 2023 році, вивчила вплив цифрових технологій на дітей і закликала знайти баланс між онлайн- і реальним життям. Дослідження показало, що 94% дітей мають профілі в соцмережах ще до 13 років і проводять у TikTok та YouTube в середньому три години на день.
Заборона спрямована на те, щоб повернути школам роль навчального простору, де учні можуть зосередитися на навчанні без відволікання на гаджети. Місцева влада зможе робити винятки, наприклад, для дітей із особливими освітніми потребами.
Подібні обмеження раніше запровадили у Франції та Норвегії, які також посилюють контроль за доступом дітей до смартфонів і соцмереж.
Раніше РБК-Україна писало, що у Молдові обмежать використання гаджетів у школах. Влада вирішила заборонити смартфони під час уроків, щоб покращити увагу та навчальний процес.
Також ми писали про те, що в Україні використання мобільних телефонів у школах викликає багато суперечок серед батьків, учнів і педагогів. З одного боку, смартфони можуть бути корисними для навчання, з іншого - заважають концентрації та дисципліні. РБК-Україні дізналося у адвоката Вадима Заворітного, чи мають право вчителі забороняти телефони в школі.
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