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В Дании ученикам запретили смартфоны в школах: что это изменит для детей

Четверг 27 февраля 2025 17:59
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В Дании ученикам запретили смартфоны в школах: что это изменит для детей Фото: В Дании детям запретили пользоваться смартфонами в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Дании приняли решение о запрете мобильных телефонов в школах и внешкольных учреждениях. Согласно рекомендациям правительственной комиссии, детям до 13 лет также не следует иметь собственные смартфоны или планшеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство изменит законодательство, чтобы сделать все школы страны, где учатся дети в возрасте от 7 до 16-17 лет, свободными от телефонов. Это решение является изменением предыдущей позиции власти, которая ранее отказывалась вводить такие ограничения.

Комиссия, созданная премьер-министром в 2023 году, изучила влияние цифровых технологий на детей и призвала найти баланс между онлайн- и реальной жизнью. Исследование показало, что 94% детей имеют профили в соцсетях еще до 13 лет и проводят в TikTok и YouTube в среднем три часа в день.

Запрет направлен на то, чтобы вернуть школам роль учебного пространства, где ученики могут сосредоточиться на учебе без отвлечения на гаджеты. Местные власти смогут делать исключения, например, для детей с особыми образовательными потребностями.

Подобные ограничения ранее ввели во Франции и Норвегии, которые также усиливают контроль за доступом детей к смартфонам и соцсетям.

Ранее РБК-Украина писало, что в Молдове ограничат использование гаджетов в школах. Власти решили запретить смартфоны во время уроков, чтобы улучшить внимание и учебный процесс.

Также мы писали о том, что в Украине использование мобильных телефонов в школах вызывает много споров среди родителей, учеников и педагогов. С одной стороны, смартфоны могут быть полезными для обучения, с другой - мешают концентрации и дисциплине. РБК-Украина узнало у адвоката Вадима Заворитного, имеют ли право учителя запрещать телефоны в школе.

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Дания Школа Смартфоны
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