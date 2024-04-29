У Данії розглядають можливість призову жінок до армії

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Kristeligt Dagblad.

За словами міністра, Копенгагену необхідно терміново досягти угоди, адже Росія вторглася в Україну, і Данії необхідно переозброїтися.

"Я доклав багато зусиль для обговорення моделей того, як ми можемо досягти повної рівності для жінок. Але я також визнаю, що це повинно відбутися після наступних загальних виборів, тому що деякі партії не хочуть, щоб це сталося по цей бік виборів", - заявив він.

Країни НАТО готуються до конфлікту з РФ

Німецьке видання Bild раніше опублікувало сценарій військових навчань Німеччини. Згідно з ним, німецькі збройні сили відпрацьовують дії на випадок гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

У НАТО поспішили заспокоїти читачів Bild, заявивши, що цей сценарій - це лише уявна ситуація, яку використовують для перевірки військових можливостей у регіоні.

У Міністерстві оборони Литви також відреагували на публікацію, підкресливши, що наразі немає загрози нападу Росії на країни НАТО. Москва, за їхніми словами, повністю зосереджена на війні в Україні, і немає жодних підстав вважати, що вона планує розширювати конфлікт.

Крім цього, чеська влада не раз заявляла про те, що Москва становить пряму загрозу безпеці Європи. На їхню думку, агресивна політика Росії, продемонстрована під час вторгнення в Україну, дестабілізує всю Європу.

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