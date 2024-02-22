У Данії анонсували новий пакет допомоги України та розповіли, коли чекати на F-16

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголосила, що Данія - одна з тих країн, які найбільше підтримують Україну.

За її словами, Копенгаген витратив 33 мільярди данських крон на підтримку

"Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України. Данія посилає дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка України непохитна", - заявила вона.

Фредеріксен підкреслила, що новий пакет допомоги Україні коштуватиме дорого.

"Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну", - заявила прем'єр.

Своєю чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Він зазначив, що ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією. Міністр також додав, що попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

Постачання F-16

Крім цього Поульсен заявив, що перша датська партія винищувачів F-16 надійде в Україну цього літа. Однак, міністр заявив, що не може точно сказати, коли це станеться.

Допомога Данії

Данія є однією з країн-партнерів України. Вона надала нашій країні військову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії.

Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також долучилася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.

У рамках Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співробітництво між країнами.

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