Данія змінила герб на тлі зазіхань Трампа на Гренландію, - The Guardian

Менш ніж за рік, як Фредерік Х став наступником своєї матері, королеви Маргрете, яка зреклася престолу напередодні 2023 року, новий король зробив чітку заяву щодо наміру зберегти автономну датську територію та колишню колонію у складі Королівства Данія.

Упродовж 500 років на попередніх дитячих королівських гербах були присутні три корони - символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, що була укладена Данією між 1397 і 1523 роками. Вони також є важливим символів сусідньої Швеції.

Однак в оновленій версії корони були видалені і замінені більш помітними, ніж раніше - білим ведмедем і бараном, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

Новий герб Данії (фото опубліковано виданням The Guardian з посиланням на kongehuset.dk)

Цей крок було зроблено на тлі зростаючої напруженості навколо Гренландії та її відносин з Данією, яка продовжує контролювати її зовнішню політику і політику безпеки.

Крім того, президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду, минулого місяця знову заявив, що хоче, щоб США купили Гренландію, а прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде нещодавно звинуватив Данію в геноциді у відповідь на розслідування скандалу з примусовою контрацепцією 1960-х і 70-х років. У своєму новорічному зверненні Егеде прискорив заклики до незалежності Гренландії і закликав зняти "кайдани колоніальної епохи".

Королівський дім Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах і печатках, а його елементи датуються 12 століттям, "зміцнює значимість Співдружності". Три корони, як сказав Фредерік Х, були видалені, "оскільки вони більше не актуальні".

За його словами, зміни були внесені за рекомендацією комітету, який був призначений відразу після його вступу на посаду 14 січня 2024 року.

Минулого тижня у своїй першій новорічній промові король заявив таке:

"Ми всі єдині, і кожен із нас відданий королівству Данія. Від данської меншини в Південному Шлезвізі, яка навіть знаходиться за межами королівства, і аж до Гренландії. Ми належимо одне одному", - заявив він.

The Guardian зазначає, що з 1819 року королівський герб змінювався тричі, а саме: у 1903, 1948 і 1972 роках.