Данія застерігає про зростання військової напруженості в Арктиці через агресивні дії Росії

У щорічному звіті Служби оборонної розвідки Данії зазначено, що напруженість у сфері безпеки в регіоні посилюється на тлі агресивної та загрозливої поведінки з боку Росії.

Також повідомляється, що Росія демонструє зростаючу зацікавленість Арктикою, знижуючи рівень міжнародної співпраці та приймаючи ризиковані рішення, що можуть призвести до ескалації конфліктів.

Аналітики очікують, що Москва буде стримано реагувати на зростаючу роль Китаю в регіоні. Тим часом Пекін, отримуючи доступ до Арктики, прагне посилити свою військову присутність і зміцнити позиції у стратегічно важливому регіоні.

Зазначається, що Арктика має велике значення для оборони, зокрема як територія для розміщення атомних підводних човнів. Завдяки своїй унікальній географії регіон залишається ключовою зоною для потенційних ударів між Північною Америкою, Європою та Росією.

Крім того, фахівці звернули увагу, що маршрут через Північний полюс є найкоротшим міжконтинентальним шляхом для балістичних ракет у разі військового конфлікту.

Також відомо, що Гренландія, напівавтономний регіон у складі Королівства Данія, відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки Арктики. Там розташована авіабаза Пітуфік, яка є важливим елементом американської системи раннього попередження про загрозу балістичних ракет.

Нагадаємо, що Велика Британія призупинила співпрацю з Росією з питань Арктики через її повномасштабну війну проти України.

Загроза від РФ в Арктиці

Росія активно нарощує свою військову присутність в Арктиці, що викликає занепокоєня серед країн НАТО та міжнародної спільноти.

Зокрема, Москва розширює та оновлює флот криголамів, вводячи в дію нові атомні судна та розробляючи бойові криголами, оснащені сучасним озброєнням.

Ще у 2022 році вчені зазначали, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну вплинуло на безпеку Арктичного регіону. Яким саме чином - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.