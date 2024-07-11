Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для ЗСУ

"Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що йдеться про першу партію в 18 одиниць. Зазначається, що артилерійські гармати, профінансовані Данією, будуть доставлені найближчими місяцями.

"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості у Києві, я переконався у можливостях підтримки України через придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість", - розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Таким чином, за його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу.

"Це дає деякі очевидні логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України. Тут артилерійські знаряддя українського виробництва відіграють центральну роль в якості пілотного проекту", - додав він.

Міністр висловив сподівання, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні.

"Можливості українців виробляти обладнання більше, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому існує великий потенціал для подібних угод щодо виробництва більшої кількості обладнання в Україні і водночас допоможе збудувати оборонну промисловість в Україні", - констатував глава данського Міноборони.

Що цьому передувало

Нещодавно повідомлялося, що Міністерство оборони України створює "Оборонний фонд". Він займатиметься роботою щодо спільних оборонних підприємств із союзниками. Як зазначав голова відомства Рустем Умєров, Данія - перша країна НАТО, яка безпосередньо фінансуватиме українське виробництво зброї та боєприпасів. Найближчим часом буде підписано перший контракт.

Нагадаємо, під час візиту до України на початку цього року міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підписав листа про наміри, згідно з яким Данія може фінансувати контракти безпосередньо від української оборонної промисловості.

У червні було укладено офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, а угода про закупівлю артилерійських знарядь українського виробництва є першим результатом проекту.