Данія взяла у музеях Leopard 1 для навчання українських танкістів, - ЗМІ

Як зазначає видання, українські військові почали прибувати на навчання у травні. Данці взяли на себе відповідальність за перший етап їхнього тренування - базовий матеріал. Навчання проходить на полігоні в Німеччині і триває шість тижнів.

Після організації навчань українських танків виникло питання, де брати боєздатні машини, щоб провести стрільби. Більшість танків Leopard 1A5 через свій вік потребували ремонту, але навчання потрібно було проводити терміново. Тому Данія звернулася до трьох музеїв, де були танки Leopard 1A5.

Музеї позичили шість робочих танків, щоб тренування українських бійців розпочалося негайно. За даними ЗМІ, танки з музеїв виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що залишилися на складах.

Leopard 1A5 для України

У травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1. Пізніше стало відомо, що дві країни у співпраці з Нідерландами нададуть сотню танків.

Вчора, 8 вересня, Збройні сили Данії повідомили, що до України прибули перші 10 танків Leopard 1A5. Решта машин вже в дорозі.

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