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Дания взяла в музеях Leopard 1 для обучения украинских танкистов, - СМИ

Фото: Дания взяла в музеях Leopard 1 для обучения украинских танкистов (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Дания для обучения украинских военных взяла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5. Танки оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание, украинские военные начали прибывать на учебу в мае. Датчане взяли на себя ответственность за первый этап их тренировок - базовый материал. Учеба проходит на полигоне в Германии и длится шесть недель.

После организации учения украинских танков возник вопрос, где брать боеспособные машины, чтобы провести стрельбы. Большинство танков Leopard 1A5 из-за своего возраста нуждались в ремонте, но обучение нужно было проводить срочно. Поэтому Дания обратилась к трем музеям, где были танки Leopard 1A5.

Музеи одолжили шесть рабочих танков, чтобы тренировки украинских бойцов начались немедленно. По данным СМИ, танки из музеев оказались в лучшем техническом состоянии, чем оставшиеся на складах.

Leopard 1A5 для Украины

В мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1. Позже стало известно, что две страны в сотрудничестве с Нидерландами предоставят сотню танков.

Вчера, 8 сентября, Вооруженные силы Дании сообщили, что в Украину прибыли первые 10 танков Leopard 1A5. Остальные машины уже в пути.

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Танк LeopardДанияВоенная помощь