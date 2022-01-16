Данія виділила 22 млн євро на зміцнення силових структур України
Уряд Данії прийняв рішення виділити 22 млн євро на розвиток нової комплексної програми підтримки України. Програма спрямована на зміцнення силових структур України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"В даний час Україні загрожує нарощування російської військової потужності поблизу українського кордону. Наш новий пакет підтримки досить всеосяжний, і кожен його елемент необхідний. Цією підтримкою ми посилаємо чіткий сигнал про нашу солідарність з Україною. Український народ повинен знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет і незалежність", - йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Йеппе Кофода, який напередодні відвідав лінію зіткнення.
Кошти виділяються на новий етап данської Програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. 10,75 млн євро вносить МЗС Данії, 11,3 млн - Міноборони Данії.
"Ми повинні підтримувати Україну та її право бути самостійною демократичною країною. Ось чому зараз ми посилюємо наш внесок у реформування українських сил безпеки. Ми також збільшуємо наш внесок у військову підготовку України і нашу допомогу у приведенні українських військовослужбовців у відповідність зі стандартами НАТО", - прокоментувала міністр оборони Данії Тріне Брамсен.
Раніше ми писали, що Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ.