Данія виділила 22 млн євро на зміцнення силових структур України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"В даний час Україні загрожує нарощування російської військової потужності поблизу українського кордону. Наш новий пакет підтримки досить всеосяжний, і кожен його елемент необхідний. Цією підтримкою ми посилаємо чіткий сигнал про нашу солідарність з Україною. Український народ повинен знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет і незалежність", - йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Йеппе Кофода, який напередодні відвідав лінію зіткнення.

Кошти виділяються на новий етап данської Програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. 10,75 млн євро вносить МЗС Данії, 11,3 млн - Міноборони Данії.