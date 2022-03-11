Дания возобновила строительство газопровода Норвегия-Польша

Датский сетевой оператор Energinet получил новое экологическое разрешение и по-прежнему ожидает, что трубопровод будет частично введен в эксплуатацию с 1 октября этого года, а с 1 января 2023 года - на полную мощность до 10 млрд кубометров. Приостановка отложена дату запуска на три месяца.

Вторжение России в Украину вызвало опасения, что поставки российского газа в Европу могут быть прекращены, что подчеркивает необходимость диверсификации поставок.

Российский "Газпром» поставляет половину из 20 миллиардов кубометров газа, потребляемого Польшей, но срок действия долгосрочного контракта истекает в конце этого года, и Варшава не планирует его продлевать. Польша стремится заменить эти поставки поставками через Baltic Pipe.

Газопровод GIPL, соединяющий Польшу с терминалом сжиженного природного газа в Литве, откроется 1 мая, сообщила Литва в понедельник, раньше запланированного запуска в середине 2022 года.

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System S.A. договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта. Это дает возможность физически импортировать газ из Польши, в том числе с LNG-терминала, на гарантированной основе.