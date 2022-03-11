RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

Автор: Олександр Білоус

Будівництво данської частини Baltic Pipe, яка з'єднає Польщу з норвезькими газовими родовищами, відновилося після дев'ятимісячної перерви. Трубопровід повинен знизити залежність Польщі від російського газу, але будівництво було зупинено в травні 2021 року через екологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Данський мережевий оператор Energinet отримав новий екологічний дозвіл і як і раніше очікує, що трубопровід буде частково введений в експлуатацію з 1 жовтня цього року, а з 1 січня 2023 року - на повну потужність до 10 млрд кубометрів. Призупинення відкладено дату запуску на три місяці.

Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання, що поставки російського газу в Європу можуть бути припинені, що підкреслює необхідність диверсифікації поставок.

Російський "Газпром" поставляє половину з 20 мільярдів кубометрів газу, споживаного Польщею, але термін дії довгострокового контракту закінчується в кінці цього року, і Варшава не планує його продовжувати. Польща прагне замінити ці поставки поставками через Baltic Pipe.

Газопровід GIPL, що з'єднує Польщу з терміналом зрідженого природного газу в Литві, відкриється 1 травня, повідомила Литва в понеділок, раніше запланованого запуску в середині 2022 року.

Оператор ГТС України (ОДТСУ) і оператор ГТС Польщі Gaz System S. A. домовилися про введення гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це дає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ