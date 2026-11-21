Ініціатива Данії з'явилася після того, як її правоохоронці заявили про зрив замаху на українського репера Kyivstoner - на нього могли "полювати" саме російські спецслужби.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен назвав інцидент неприйнятним порушенням, а Копенгаген оголосив про висилку російського військового аташе.

У своїй новій дипломатичній записці, яку Данія вже передала ЄС, є пропозиція перейти до більш узгодженої політики щодо росіян та посилити контроль за їхнім доступом до Шенгенської зони.

Серед запропонованих заходів - припинення видачі туристичних віз громадянам РФ та відмова від визнання російських небіометричних паспортів у всіх країнах блоку.

Також Копенгаген закликає держави-члени активніше видавати візи з територіальними обмеженнями, які не дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися всією Шенгенською зоною. Крім того, Данія пропонує посилити правила в'їзду для нинішніх та колишніх російських військовослужбовців.

"Ми повинні вжити конкретних заходів, які демонструватимуть європейську силу та рішучість... Зараз є чіткий імпульс для рішучих дій, і ми повинні скористатися цим моментом, щоб замінити нашу нинішню клаптикову систему національних заходів справді єдиним підходом для всього ЄС", - мовиться в записці.

Варто зазначити, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із Данією та іншими країнами ЄС, які стали об'єктами гібридних атак Росії. Вона також заявила, що Єврокомісія незабаром представить нову європейську стратегію безпеки, спрямовану на посилення готовності та стримування.

Крім того, Єврокомісія планує невдовзі оприлюднити 22-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Серед заходів, які розглядаються, є й додаткові візові обмеження.