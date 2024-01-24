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Данія виділить понад 13 млн доларів на зміцнення кіберзахисту України

Архівне фото: Данія виділить понад 13 млн доларів на зміцнення кіберзахисту України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Данія жертвує 91 мільйон данських крон (13,3 млн доларів) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони ЗСУ і Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

"Пожертву зроблено під егідою очолюваної Естонією і Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн", - йдеться в заяві.

Зазначається, що кібератаки є невід'ємною частиною війни Росії проти України, де РФ намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак.

Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції вчора підписали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з оборони України. 

"Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Допомога Данії для України

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро.

Крім того, уряд Данії передав Україні також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.

Нещодавно уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро.

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