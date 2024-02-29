Данія виділила ще майже 1,5 млн доларів на допомогу у відновленні України

Кошти підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львів, Київ і Миколаїв.

"Йдеться, наприклад, про поширення данського досвіду в галузі чистішої води та стабільнішої енергетики для українських муніципалітетів", - ідеться в повідомленні.

Навесні 2023 року Україна і Данія вирішили, що данська підтримка відновлення через Фонд України має включати данські муніципалітети, які, співпрацюючи з українськими муніципалітетами-партнерами, можуть внести конкретний внесок у відновлення і розвиток українських місцевих громад.

Початковий діалог між данськими та українськими партнерами влітку та восени 2023 року продемонстрував великий взаємний інтерес до співпраці, і незадовго до початку року було затверджено чотирирічний проєкт вартістю 20 млн данських крон.

Муніципалітети визначили низку можливих сфер співробітництва: енергоефективність, водопостачання, міський розвиток/адаптація до клімату, сприяння створенню рамкових умов для приватного сектору, лікування ветеранів та людей з обмеженими можливостями/травмами, а також залучення молоді.

Допомога Україні від Данії

Днями прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритися та збільшити підтримку.

Наступного дня Данія вирішила передати Україні всю артилерію, що є в запасі, а 22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Крім того, Данія оголосила про підписання з Україною угоди щодо надання гарантій безпеки на 10 років.

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