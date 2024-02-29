RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании выделило дополнительный грант в размере 10 млн датских крон (1,45 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.

Средства пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса и Копенгагена и украинскими городами Львов, Киев и Николаев.

"Речь идет, например, о распространении датского опыта в области более чистой воды и более стабильной энергетики для украинских муниципалитетов", - говорится в сообщении. 

Весной 2023 года Украина и Дания решили, что датская поддержка восстановления через Фонд Украины должна включать датские муниципалитеты, которые, сотрудничая с украинскими муниципалитетами-партнерами, могут внести конкретный вклад в восстановление и развитие украинских местных общин.

Первоначальный диалог между датскими и украинскими партнерами летом и осенью 2023 года продемонстрировал большой взаимный интерес к сотрудничеству, и незадолго до начала года был утвержден четырехлетний проект стоимостью 20 млн датских крон.

Муниципалитеты определили ряд возможных областей сотрудничества: энергоэффективность, водоснабжение, городское развитие/адаптация к климату, содействие созданию рамочных условий для частного сектора, лечение ветеранов и людей с ограниченными возможностями/травмами, а также вовлечение молодежи.

Помощь Украине от Дании

На днях премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

На следующий день Дания решила передать Украине всю имеющуюся в запасе артиллерию, а 22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.

Кроме того, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияИнфраструктураВойна России против Украины