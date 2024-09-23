Данія виділила 16 млн євро для відновлення енергетики України
Уряд Данії виділив 130 мільйонів данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетичної системи України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.
"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів данських крон зробить енергопостачання більш стійким" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.
Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, нещодавно уряд Данії анонсував новий пакет пожертв на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів) для підтримки військових потреб України. Цей пакет спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.
Раніше Данія разом із Німеччиною передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 у рамках військової допомоги.
Також минулого тижня стало відомо, що до кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.
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