Данія виділила 16 млн євро для відновлення енергетики України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів данських крон зробить енергопостачання більш стійким" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.

Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.