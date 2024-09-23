Дания выделила 16 млн евро для восстановления энергетики Украины
Правительство Дании выделило 130 миллионов датских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства климата, энергетики и коммунальных услуг Дании.
"Накануне отопительного сезона продолжается целенаправленное уничтожение Россией доступа украинцев к электроэнергии и теплу. Новый вклад Дании в размере 130 миллионов датских крон сделает энергоснабжение более устойчивым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из самых больших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по энергетической безопасности Украины.
Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, в частности, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.
Помощь Украине от Дании
Напомним, недавно правительство Дании анонсировало новый пакет пожертвований на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов) для поддержки военных нужд Украины. Этот пакет направлен на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Украины в оборонной сфере.
Ранее Дания вместе с Германией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.
Также на прошлой неделе стало известно, что до конца 2024 Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.