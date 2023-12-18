Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90

"Міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойових машин", - йдеться в повідомленні.

Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько 263,6 млн доларів, - ред.), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною в липні цього року.

"Лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин 90 (CV90) для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення поставок нових CV90 в Україну.

"CV90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року", - додав він.

Протягом року Швеція передала Україні 50 танків CV90, які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні.

CV90

Combat Vehicle 90 - сімейство шведських бойових машин піхоти. Серійне виробництво CV90 розпочато в 1993 році. Всього випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшу частину з яких експортовано до інших країн.

Крім декількох варіантів БМП, на базі CV90 також розроблено низку спеціалізованих бойових броньованих машин, включно із легким танком з 120-мм гладкоствольною гарматою.

Допомога Швеції для України

11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

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