Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди для установок CAESAR

Збирання боєприпасів із компонентів виробництва обох країн проводитиметься у Данії для подальшої передачі Києву.

"Українці, як і раніше, мають велику і гостру потребу в боєприпасах для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія активно займається підготовкою різної військової допомоги. Важливим прикладом є наша співпраця з Норвегією", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Наголошується, що боєприпаси підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR, поставки яких Україні на безоплатній основі схвалив парламент Данії на початку року.

"Очікується, що снаряди будуть передані разом із системами", - йдеться у повідомленні Міноборони Данії.