Дания станет ведущей страной в восстановлении Николаева, - Кофод

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод пообещал взять шефство над Николаевом в вопросе восстановления города после войны с Россией. Он 2 мая прибыл в Украину и посетил почти полностью разрушенный обстрелами район Ирпеня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление зарубежного министра во время совместного брифинга с Дмитрием Кулебой.
"Мы будем приобщаться к восстановлению Украины. Дания будет ведущей страной в восстановлении Николаева. Мы вместе с другими партнерами будем заниматься восстановлением этого города", - сказал он.
Кроме того, Кулеба показал датскому коллеге Йеппе Кофоду разрушенный район города Ирпень.
"Путешествие по Украине мы с Йеппе Кофодом начали с посещения Ирпеня. Российская армия творила здесь и в других городах Киевской области неслыханные зверства. Мой датский друг мог видеть все это своими глазами", - написал Кулеба в своем Twitter.
Как сообщалось, ранее Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.
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