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Дания стала первой в мире, кто приостановил вакцинацию от COVID-19

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Четверг 28 апреля 2022 15:47
Дания стала первой в мире, кто приостановил вакцинацию от COVID-19 Фото: Дания стала первой в мире, кто приостановил вакцинацию от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Дания стала первой страной в мире, которая приостановила прививку против коронавируса. Планирует вернуть кампанию по вакцинации уже осенью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo!News.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, страна находится в "хорошем положении" касаемо вакцинации. Сегодня в Дании прививки получили около 81% населения, а бустерную вакцину получили 61,6%.

Дания решила "свернуть" кампанию по иммунизации с 15 мая, однако она все же будет продолжаться для людей из группы риска.

"Мы планируем возобновить программу вакцинации осенью. Этому будет предшествовать тщательная профессиональная оценка того, кого и когда вакцинировать и какими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, главный врач Дании.

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