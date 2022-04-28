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Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19

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Четвер 28 квітня 2022 15:47
Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19 Фото: Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Данія стала першою країною у світі, яка призупинила щеплення проти коронавірусу. Планує повернути кампанію з вакцинації вже восени.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!News.

Як відзначають у Міністерстві охорони здоров’я, країна перебуває у "хорошому становищу" щодо вакцинації. Сьогодні в Данії щеплення отримали близько 81% населення, а бустерну вакцину отримали 61,6%.

Данія вирішила "згорнути" кампанію з імунізації з 15 травня, однак вона все ж продовжуватиметься для людей з групи ризику.

"Ми плануємо відновити програму вакцинації восени. Цьому передуватиме ретельна професійна оцінка того, кого і коли вакцинувати і якими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, головний лікар Данії.

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