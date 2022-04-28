Данія стала першою у світі, хто призупинив вакцинацію від COVID-19

Данія стала першою країною у світі, яка призупинила щеплення проти коронавірусу. Планує повернути кампанію з вакцинації вже восени.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!News .

Як відзначають у Міністерстві охорони здоров’я, країна перебуває у "хорошому становищу" щодо вакцинації. Сьогодні в Данії щеплення отримали близько 81% населення, а бустерну вакцину отримали 61,6%.

Данія вирішила "згорнути" кампанію з імунізації з 15 травня, однак вона все ж продовжуватиметься для людей з групи ризику.

"Ми плануємо відновити програму вакцинації восени. Цьому передуватиме ретельна професійна оцінка того, кого і коли вакцинувати і якими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, головний лікар Данії.