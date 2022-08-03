Дания не сможет быстро отказаться от российского газа, как это планировала ранее

Как сообщила компания TotalEnergies, которая должна разрабатывать месторождение, причиной задержки стала ситуация с COVID-19, из-за которой стало труднее получить работников и материалы из Индонезии.

"Мы вполне серьезно воспринимаем энергетический кризис в Дании. Поэтому мы мобилизуем значительные дополнительные ресурсы из - за рубежа, чтобы иметь возможность как можно быстрее компенсировать задержку, которая произошла, и начать разработку Tyra", - заявил директор TotalEnergies Мартин Руне Педерсен.

Месторождение Tyra обеспечивало 90% потребностей Дании в Газе до его закрытия в 2019 году. Тогда морское дно просело, и пришлось дополнительно укрепить основания восьми морских платформ. Ожидается, что после завершения работ Tyra будет давать 2,8 миллиарда кубометров газа.

В 2021 году Дания потребила 2,15 миллиарда кубометров газа, что соответствует 0,4% всего газа, потребленного Европейским Союзом.