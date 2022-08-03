Данія не зможе швидко відмовитися від російського газу, як це планувала раніше

Як повідомила компанія TotalEnergies, яка має розробляти родовище, причиною затримки стала ситуація з COVID-19, через яку стало важче отримати працівників і матеріали з Індонезії.

"Ми цілком серйозно сприймаємо енергетичну кризу в Данії. Тож ми мобілізуємо значні додаткові ресурси з-за кордону, щоб мати змогу якнайшвидше компенсувати затримку, яка сталася, і розпочати розробку Tyra", - заявив директор TotalEnergies Мартін Руне Педерсен.

Родовище Tyra забезпечувало 90% потреб Данії в газі до його закриття у 2019 році. Тоді морське дно просіло, й довелося додатково укріпити основи восьми морських платформ. Очікується, що після завершення робіт Tyra даватиме 2,8 мільярда кубометрів газу.

У 2021 році Данія спожила 2,15 мільярда кубометрів газу, що відповідає 0,4% усього газу, спожитого Європейським Союзом.