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Дания не сможет быстро отказаться от российского газа, как это планировала ранее

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 21:57
Дания не сможет быстро отказаться от российского газа, как это планировала ранее Фото: Дания не сможет быстро отказаться от российского газа (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Крупнейшее газовое месторождение Дании Tyra может быть введено в эксплуатацию не ранее конца 2023 или начала 2024 года, то есть на девять месяцев позже запланированного срока. Именно за его счет страна хотела быстро избавиться от зависимости от газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датский канал TV2.

Как сообщила компания TotalEnergies, которая должна разрабатывать месторождение, причиной задержки стала ситуация с COVID-19, из-за которой стало труднее получить работников и материалы из Индонезии.

"Мы вполне серьезно воспринимаем энергетический кризис в Дании. Поэтому мы мобилизуем значительные дополнительные ресурсы из - за рубежа, чтобы иметь возможность как можно быстрее компенсировать задержку, которая произошла, и начать разработку Tyra", - заявил директор TotalEnergies Мартин Руне Педерсен.

Месторождение Tyra обеспечивало 90% потребностей Дании в Газе до его закрытия в 2019 году. Тогда морское дно просело, и пришлось дополнительно укрепить основания восьми морских платформ. Ожидается, что после завершения работ Tyra будет давать 2,8 миллиарда кубометров газа.

В 2021 году Дания потребила 2,15 миллиарда кубометров газа, что соответствует 0,4% всего газа, потребленного Европейским Союзом.

Напомним, ранее крупнейшая энергокомпания Дании отказалась идти на уступки и осуществлять платежи в рублях.

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