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Данія у серпні може розпочати навчання українських пілотів на F-16, - ЗМІ

Фото: Данія може у серпні розпочати навчання українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти можуть цього літа розпочати навчання на винищувачах F-16 у Данії. Ймовірно, тренування почнуться у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Данське інформаційне агентство Ritzau з посиланням на неназвані джерела заявило, що у Міноборони Данії вже визначилися з термінами навчання українських пілотів.

Пропозицію розпочати навчання оголосить виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Очікується, що тренування розпочнуться у серпні.

Раніше міністр оборони Нідерландів заявила у коментарі Reuters, що українські пілоти можуть розпочати тренування на F-16 цього літа.

Літаки F-16 для України

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

Довгий час питання авіації було закритим, а партнери не обговорювали можливість надання Україні сучасних бойових літаків. Проте ситуація змінилася, а союзники зробили перші кроки та оголосили, що будуть навчати українських пілотів на F-16.

При цьому наразі залишається невідомим, скільки літаків та від кого отримає Україна.

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