Дания в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16, - СМИ

Датское информационное агентство Ritzau со ссылкой на неназванные источники заявило, что в Минобороны Дании уже определились со сроками обучения украинских пилотов.

Предложение начать обучение объявит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на встрече по обороне Украины в формате "Рамштайн". Ожидается, что тренировки начнутся в августе.

Ранее министр обороны Нидерландов заявила в комментарии Reuters, что украинские пилоты могут приступить к тренировкам на F-16 этим летом.

Самолеты F-16 для Украины

Напомним, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

Долгое время вопрос авиации был закрыт, а партнеры не обсуждали возможность предоставления Украине современных боевых самолетов. Однако ситуация изменилась, а союзники сделали первые шаги и объявили, что будут учить украинских пилотов на F-16.

При этом пока неизвестно, сколько самолетов и от кого получит Украина.

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