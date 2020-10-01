Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2", но с условиями

Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" в своих водах. Однако эксплуатация может осуществляться только после выполнения условий, прописанных в разрешении на строительство.

Об этом сообщает пресс-служба DEA.

Согласно решению DEA, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только после испытания хотя бы одной из линий трубопровода, а затем она должна быть верифицирована.

Компания Nord Stream 2 AG подавала заявку на получение разрешения на эксплуатацию газопровода еще 18 ноября 2019 года.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" имеет целью соединение России и Германии через Балтийское море. Киев выступает против российского газопровода, ведь он ставит под угрозу транзит газа через территорию Украины, который ежегодно приносит государственному бюджету около 3 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступала за остановку строительства "Северного потока-2", ведь он ставит под угрозу энергетическую независимость Европы.

Кроме того, США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2".