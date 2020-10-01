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Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2", але з умовами

Копенгаген, Четвер 01 жовтня 2020 15:07
Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2", але з умовами
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Дмитро Левицький

Данське енергетичне агентство (DEA) дозволило експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах. Однак експлуатація може здійснюватися лише після виконання умов, прописаних в дозволі на будівництво.

Про це повідомляє прес-служба DEA.

Згідно з рішенням DEA, введення в експлуатацію газопроводу може бути здійснене лише після випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу, а потім вона має бути верифікована.

Компанія Nord Stream 2 AG подавала заявку на отримання дозволу на експлуатацію газопроводу ще 18 листопада 2019 року.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання Росії та Німеччини через Балтійське море. Київ виступає проти російського газопроводу, адже він ставить під загрозу транзит газу через територію України, який щорічно приносить державному бюджету близько 3 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступала за зупинку будівництва "Північного потоку-2", адже він ставить під загрозу енергетичну незалежність Європи.

Крім того, США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

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