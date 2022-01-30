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Дания призвала дать четкий сигнал России: она должна выбрать диалог, а не конфронтацию

Новина українською →
Дания, Воскресенье 30 января 2022 15:15
Дания призвала дать четкий сигнал России: она должна выбрать диалог, а не конфронтацию Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за необходимость дать понять РФ, что она должна выбрать диалог, поскольку в случае дальнейшего вторжения в Украину - Кремль ожидают санкции. С соответствующим заявлением она выступила после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьера Дании в Facebook.

"Это самая тяжелая ситуация со времен окончания холодной войны, и я очень переживаю, что она перерастет в вооруженный конфликт на европейской земле", - отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, России нужно четко дать понять, что она должна выбрать дипломатический путь и дипломатическое решение.

"США и НАТО представили России ряд предложений. Есть готовность к диалогу с Россией. Если Россия решится на еще большую эскалацию ситуации вокруг Украины, ее встретят ответные реакции и санкции", - отметила Фредериксен.

По ее словам, Запад полностью поддерживает суверенитет Украины и "не примет попыток России изменить границы Украины силой".

"Все страны Европы имеют право выбирать свой путь и свое направление. Хотят ли они свободы и мира. Эти две вещи нельзя видеть независимо друг от друга. Прямо сейчас очень важно, чтобы Запад был вместе", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что сейчас РФ выбрала курс противостояния.

"Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию. Но Запад всегда должен быть готовым к обратному", - резюмировала Фредериксен.

Напомним, 27 января состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен отметила, что эскалация зависит от международного давления на Россию вместе с повышением оборонной способности Украины.

Вместе с тем стороны договорились о дальнейшей поддержке Дании в процессе реформирования Украины. Ожидается, что нашей стране будет выделено 73 млн евро.

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