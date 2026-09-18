Данія прискорює допомогу Україні після зухвалої провокації з кораблем РФ

Данія прискорює передачу Україні нового пакету військової допомоги для посилення системи ППО. Реакція Копенгагена послідувала після того, як російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера.
Про це заявив міністр оборони Данії Єппе Бруус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Новий пакет підтримки оцінюється в 1,8 мільярда данських крон (близько 276 мільйонів доларів). Усі кошти спрямують безпосередньо на зміцнення протиповітряної оборони України.
"Якщо росіяни думають, що можуть нас сколихнути, то наша відповідь - це посилення підтримки України ще швидше, ніж ми планували", - наголосив очільник оборонного відомства Єппе Бруус.
Своєю чергою міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен підкреслив, що жоден тиск з боку Москви не змусить країну відмовитися від допомоги Києву.
"Якщо хтось думає, що може тиснути на нас, щоб ми відмовилися від нашої підтримки України, він помиляється", - зазначив він.
Нагадаємо, що це рішення ухвалили на тлі небезпечного інциденту в міжнародних водах біля Гедсера, де російський фрегат випустив сигнальні ракети по данському військовому вертольоту.
У Копенгагені подію кваліфікували як серйозну провокацію та викликали російського посла.
Водночас у данському уряді наголошують на необхідності системного посилення захисту українського неба.
Раніше прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Захід може надати Україні більше Patriot за наявності відповідної політичної волі серед союзників.