UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Данія прискорює допомогу Україні після зухвалої провокації з кораблем РФ

18:15 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: Данія терміново посилює українську ППО (twitter.com_oleksiireznikov)

Данія прискорює передачу Україні нового пакету військової допомоги для посилення системи ППО. Реакція Копенгагена послідувала після того, як російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера.

Про це заявив міністр оборони Данії Єппе Бруус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що увійде до нового пакету

Новий пакет підтримки оцінюється в 1,8 мільярда данських крон (близько 276 мільйонів доларів). Усі кошти спрямують безпосередньо на зміцнення протиповітряної оборони України.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас сколихнути, то наша відповідь - це посилення підтримки України ще швидше, ніж ми планували", - наголосив очільник оборонного відомства Єппе Бруус.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен підкреслив, що жоден тиск з боку Москви не змусить країну відмовитися від допомоги Києву.

"Якщо хтось думає, що може тиснути на нас, щоб ми відмовилися від нашої підтримки України, він помиляється", - зазначив він.

Реакція Данії та ситуація з ППО

Нагадаємо, що це рішення ухвалили на тлі небезпечного інциденту в міжнародних водах біля Гедсера, де російський фрегат випустив сигнальні ракети по данському військовому вертольоту.

У Копенгагені подію кваліфікували як серйозну провокацію та викликали російського посла.

Водночас у данському уряді наголошують на необхідності системного посилення захисту українського неба.

Раніше прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Захід може надати Україні більше Patriot за наявності відповідної політичної волі серед союзників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДаніяППОРосійська ФедераціяУкраїнаДопомога армії