Данія прискорює допомогу Україні після зухвалої провокації з кораблем РФ

Що увійде до нового пакету

Новий пакет підтримки оцінюється в 1,8 мільярда данських крон (близько 276 мільйонів доларів). Усі кошти спрямують безпосередньо на зміцнення протиповітряної оборони України.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас сколихнути, то наша відповідь - це посилення підтримки України ще швидше, ніж ми планували", - наголосив очільник оборонного відомства Єппе Бруус.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен підкреслив, що жоден тиск з боку Москви не змусить країну відмовитися від допомоги Києву.

"Якщо хтось думає, що може тиснути на нас, щоб ми відмовилися від нашої підтримки України, він помиляється", - зазначив він.