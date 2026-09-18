Дания ускоряет помощь Украине после дерзкой провокации с кораблем РФ

Что войдет в новый пакет

Новый пакет поддержки оценивается в 1,8 миллиарда датских крон (около 276 миллионов долларов). Все средства будут направлены непосредственно на укрепление противовоздушной обороны Украины.

"Если россияне думают, что могут нас всколыхнуть, то наш ответ - это усиление поддержки Украины еще быстрее, чем мы планировали", - подчеркнул глава оборонного ведомства Еппе Бруус.

В свою очередь министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что ни одно давление со стороны Москвы не заставит страну отказаться от помощи Киеву.

"Если кто-то думает, что может давить на нас, чтобы мы отказались от нашей поддержки Украины, он ошибается", - отметил он.