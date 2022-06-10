Данія прийме рішення про кандидатство України в ЄС лише після висновку Єврокомісії

Данія підтримує європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалювати після отримання висновку Європейської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську правду .

"Данія повністю підтримує Європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Кофод додав, що Данія повністю зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС.

"Україна належить до Європейської родини", - підсумував глава данського МЗС.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.