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Дания предупредила о риске военной эскалации в Арктике из-за России и Китая

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Копенгаген, Понедельник 31 января 2022 21:25
Дания предупредила о риске военной эскалации в Арктике из-за России и Китая Фото: Дания заявила о риске военной эскалации в Арктике из-за России и Китая (facebook.com/mod.mil.rus1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Действия России и Китая могут привести к военной эскалации в Арктике. На этом фоне Дания планирует усилить работу в ЕС, НАТО и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегию внешней политики Дании.

"Рост российского военного присутствия и строительства, а также с то, что Китай считает себя "приарктической страной", увеличивает риски военной и политической эскалации в Арктике", - говорится в стратегии, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел Дании.

В документе подчеркивается, что Дания намерена отстаивать свой суверенитет и интересы на всей территории арктического содружества. Как отметил глава МИД страны Йеппе Кофод во время презентации стратегии, Копенгаген планирует усилить работу с ЕС, НАТО и ООН.

"Борьба за мир имеет свою цену. Дания должна присоединиться ко всему миру вместе со своими союзниками и партнерами", - сказал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил об увеличении со стороны России гибридных атак против его страны.

Отметим, Россия блокирует предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете из-за поддержки Брюсселем Украины.

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