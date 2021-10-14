Россия блокирует предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете из-за Украины
ЕС з длительное время пытается получить статус полноправного наблюдателя в Арктическом совете, учитывая важность этого региона для всей Европы. Однако такая заявка блокируется Россией в ответ на постоянную поддержку Евросоюзом Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Евросоюз пытается получить статус официального наблюдателя в Арктическом совете с 2008 года.
Сейчас против такой заявки выступает Российская Федерация, занимающая жесткую позицию по отношению к Евросоюзу в связи с санкциями, которые ЕС применил против РФ в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины.
Он напомнил, что Россия входит в Арктический совет на правах арктического государства, наряду с Канадой, Королевством Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и США. Недавно, в мае этого года, Россия приняла на себя председательство в Арктическом Совете на следующие два года.
В 2013 году, на конференции министерского уровня в Швеции, все члены Арктического Совета приняли решение, которое предоставляет для ЕС права полного наблюдателя, хотя не обеспечивает такого официального статуса. Поэтому ЕС имеет возможность участвовать в рабочих группах этого форума и в проектах по экономическому и социальному развитию региона.
Ранее Россия провела крупные учения в Арктике. Они были с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.
РБК-Украина писало, что США обновят спутники для сдерживания России в Арктике.