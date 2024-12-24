Данія посилює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа

Як зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, оборонний пакет становить "двозначну мільярдну суму" в кронах, або щонайменше 1,5 млрд доларів.

Він назвав час оголошення "іронічним", адже вчора Трамп заявив, що володіння і контроль над величезним островом є "абсолютною необхідністю" для США.

Зазначається, що Гренландія, автономна данська територія, є домом для великого американського космічного об'єкта і має стратегічне значення для США, оскільки лежить на найкоротшому шляху до Європи. Вона має великі запаси корисних копалин і нафти.

За словами Поульсена, цей пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники дальнього радіуса дії та дві додаткові команди собачих упряжок.

Він також передбачає фінансування збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

Міністр не назвав точну суму, але данські ЗМІ підрахували, що вона становитиме близько 12-15 мільярдів крон (щонайменше 1,6 млрд доларів).

"Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність", - зазначив Поульсен.